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Гайка, шейка оси артикул 116359 DT SPARE PARTS в Алматы

116359 DT SPARE PARTS Гайка, шейка оси
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116359
Наименование Гайка, шейка оси
Вес [г] 301
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 100
Размер резьбы M85 x 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка, шейка оси производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116359 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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