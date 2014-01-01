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Шаровая головка, система тяг и рычагов артикул 116331 DT SPARE PARTS в Алматы

116331 DT SPARE PARTS Шаровая головка, система тяг и рычагов
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116331
Наименование Шаровая головка, система тяг и рычагов
Вес [г] 3155
Гарантия 2 года гарантии
Размер конуса [мм] 30
Длина [мм] 168
Размер резьбы M52 x 1,5R
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шаровая головка, система тяг и рычагов производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116331 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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