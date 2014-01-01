Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 116300 Наименование Втулка шкворня 1.16300 DT Вес [г] 130,5 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть втулка шкворня 1.16300 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16300. У данной детали есть аналоги с номерами: 116300, 60306, 74120005, 116032, 060603003930, 209903015020. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня 1.16300 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.