|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|116299
|Наименование
|Шкворень 1.16299
|Вес [г]
|2938
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|54,2
|Наружный диаметр 1 [мм]
|44,4
|Наружный диаметр 2 [мм]
|40
|Длина [мм]
|216
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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