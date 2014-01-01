Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 40 Наружный диаметр [мм] 90 Высота [мм] 35,3

Запчасть подшипник шкворня Скания 4-ser представлена по производителю DT с артикулом 1.16291. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121184, 1126887, A0857596100, 06324990015, 117235, 87523400600, 14477. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник шкворня Скания 4-ser, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.