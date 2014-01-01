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Гайка, ось кронштейнов пружины артикул 116243 DT SPARE PARTS в Алматы

116243 DT SPARE PARTS Гайка, ось кронштейнов пружины
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116243
Наименование Гайка, ось кронштейнов пружины
Вес [г] 365
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 115
Размер резьбы M95 x 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка, ось кронштейнов пружины производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116243 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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