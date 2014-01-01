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Уплотняющее кольцо, ступица колеса артикул 116229 DT SPARE PARTS в Алматы

116229 DT SPARE PARTS Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116229
Наименование Уплотняющее кольцо, ступица колеса
для оригинального номера 392309
Цвет зеленый
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Вес [г] 39,5
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 256
Толщина [мм] 5,6

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Уплотняющее кольцо, ступица колеса; Уплотнительное кольцо
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, ступица колеса производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116229 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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