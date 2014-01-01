Внутренний диаметр 80 Наружный диаметр [мм] 170 Высота [мм] 61,5

Запчасть подшипник 80*170*58 AS60/90 представлена по производителю DT с артикулом 1.16091. У данной детали есть аналоги с номерами: 116091, 123629, CRF32316, CRF32316A, 32316F, AAS32316F, 040288. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник 80*170*58 AS60/90 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.