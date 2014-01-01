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Дистанционное кольцо, первичный вал планетарная КП артикул 116079 DT SPARE PARTS в Алматы

116079 DT SPARE PARTS Дистанционное кольцо, первичный вал планетарная КП
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116079
Наименование Дистанционное кольцо, первичный вал планетарная КП
Вес [г] 16
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 43
Наружный диаметр [мм] 72
Толщина [мм] 0,7
Высота [мм] 2,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Дистанционное кольцо, первичный вал планетарная КП производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116079 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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