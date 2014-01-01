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Кольцо маслосъемное дифференциала RBP735/835 1.16078, DT артикул 116078 DT SPARE PARTS в Алматы

116078 DT SPARE PARTS Кольцо маслосъемное дифференциала RBP735/835 1.16078, DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116078
Наименование Кольцо маслосъемное дифференциала RBP735/835 1.16078, DT
Вес [г] 74
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 94
Наружный диаметр [мм] 144
Толщина [мм] 1
Высота [мм] 4,1
Запчасть кольцо маслосъемное дифференциала RBP735/835 1.16078 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16078. У данной детали есть аналоги с номерами: 116078, 1501896, 1501896Z, 111361, 74170929. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо маслосъемное дифференциала RBP735/835 1.16078 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные подшипники с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо маслосъемное дифференциала RBP735/835 1.16078, DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116078 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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