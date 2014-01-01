Внутренний диаметр 94 Наружный диаметр [мм] 144 Толщина [мм] 1 Высота [мм] 4,1

Запчасть кольцо маслосъемное дифференциала RBP735/835 1.16078 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16078. У данной детали есть аналоги с номерами: 116078, 1501896, 1501896Z, 111361, 74170929. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо маслосъемное дифференциала RBP735/835 1.16078 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные подшипники с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.