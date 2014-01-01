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Подшипник 35*72*24.25 32207 Iveco/MAN/RVI/3.60010/1.16066 артикул 116066 DT SPARE PARTS в Алматы

116066 DT SPARE PARTS Подшипник 35*72*24.25 32207 Iveco/MAN/RVI/3.60010/1.16066
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116066
Наименование Подшипник 35*72*24.25 32207 Iveco/MAN/RVI/3.60010/1.16066
Вес [г] 440
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 35
Наружный диаметр [мм] 72
Высота [мм] 24,3
Запчасть подшипник 35*72*24.25 32207 Ивеко/МАН/Рено/3.60010/1.16066 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.16066. У данной детали есть аналоги с номерами: 00855950300, 06200, 06324990068, 06324990079, 0959232207, 110500243300, 110500243309. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник 35*72*24.25 32207 Ивеко/МАН/Рено/3.60010/1.16066, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник 35*72*24.25 32207 Iveco/MAN/RVI/3.60010/1.16066 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116066 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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