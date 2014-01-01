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Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст. артикул 116064 DT SPARE PARTS в Алматы

116064 DT SPARE PARTS Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст.
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116064
Наименование Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст.
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вес [г] 4
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 36
Наружный диаметр [мм] 41,4
Толщина [мм] 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст. производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116064 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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