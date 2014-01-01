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Уплотняющее кольцо, дифференциал артикул 116047 DT SPARE PARTS в Алматы

116047 DT SPARE PARTS Уплотняющее кольцо, дифференциал
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116047
Наименование Уплотняющее кольцо, дифференциал
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [г] 110
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 105
Высота 1 [мм] 13
Высота 2 [мм] 18

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, дифференциал производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116047 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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