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Уплотняющее кольцо, дифференциал артикул 116046 DT SPARE PARTS в Алматы

116046 DT SPARE PARTS Уплотняющее кольцо, дифференциал
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116046
Наименование Уплотняющее кольцо, дифференциал
Сторона установки Задний мост
Материал СКФ (сополимер фтора и каучука), FPM (Fluor-Kautschuk)
Вес [г] 112
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 105
Высота 1 [мм] 13
Высота 2 [мм] 18

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, дифференциал производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116046 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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