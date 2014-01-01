Внутренний диаметр 85 Наружный диаметр [мм] 150 Высота [мм] 30,5

Запчасть подшипник 1.16044 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16044. У данной детали есть аналоги с номерами: 116044, 041213, 0750117732, 127217АУ, 130518, 1344264, 18459. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник 1.16044 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.