Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 85 Наружный диаметр [мм] 130 Высота [мм] 36

Запчасть подшипник R770;85*130*37 Скания представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 116043. У данной детали есть аналоги с номерами: 0069818705, 0069819705, 0079814905, 06324990017, 1364631, 1911811, 33017. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник R770;85*130*37 Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.