Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 75 Наружный диаметр [мм] 180 Высота [мм] 63,5

Запчасть подшипник конический роликовый 4-Серия R 780 RP 835 F-K N Серия RP 835 Скания NZD (315465) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16041. У данной детали есть аналоги с номерами: 116041, 116041, BK7708776, 130276, 98170020, 543562, 7220688100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник конический роликовый 4-Серия R 780 RP 835 F-K N Серия RP 835 Скания NZD (315465) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.