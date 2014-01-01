Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 114472 Наименование Сальник ступицы задней Скания мост AD100 50x70x8/9(10) мм

Запчасть сальник ступицы задней Скания мост AD100 50x70x8/9(10) мм представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.14472. У данной детали есть аналоги с номерами: 01019463, 01019463B, 040484, 1104500, 1104500S, 117013, 131722. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы задней Скания мост AD100 50x70x8/9(10) мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.