Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 114067 Наименование Подшипник вилки переключения передач игольчатый Scania 2-/3-Series (244 437) DT

Запчасть подшипник вилки переключения передач игольчатый Скания 2-3 Серия (244 437) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.14067. У данной детали есть аналоги с номерами: 114067, 74530078, 7220120100, 244437. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник вилки переключения передач игольчатый Скания 2-3 Серия (244 437) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.