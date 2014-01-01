|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113351
|Наименование
|Ведомый диск сцепления Scania P-/G-/R-/T-Series (D=430 мм, Z=24) (1523634) DT
|для оригинального номера
|1878 007 253
|Вес [г]
|10882
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Число зубцов
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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