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Ведомый диск сцепления Scania P-/G-/R-/T-Series (D=430 мм, Z=24) (1523634) DT артикул 113351 DT SPARE PARTS в Алматы

113351 DT SPARE PARTS Ведомый диск сцепления Scania P-/G-/R-/T-Series (D=430 мм, Z=24) (1523634) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 113351
Наименование Ведомый диск сцепления Scania P-/G-/R-/T-Series (D=430 мм, Z=24) (1523634) DT
для оригинального номера 1878 007 253
Вес [г] 10882
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 430
Число зубцов 24
Запчасть ведомый диск сцепления Скания P-G R T Серия (D=430 мм Z=24) (1523634) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13351. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ведомый диск сцепления Скания P-G R T Серия (D=430 мм Z=24) (1523634) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ведомый диск сцепления Scania P-/G-/R-/T-Series (D=430 мм, Z=24) (1523634) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 113351 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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