Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 430 Число зубцов 24

Запчасть ведомый диск сцепления Скания P-G R T Серия (D=430 мм Z=24) (1523634) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13351. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ведомый диск сцепления Скания P-G R T Серия (D=430 мм Z=24) (1523634) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.