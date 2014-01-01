Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 113319 Наименование Подшипник выжимной Scania P-/G-/R-/T-Series K 432 (1479576) Diesel Technic Вес [г] 2362 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть подшипник выжимной Скания P-G R T Серия K 432 (1479576) Diesel Technic представлена по производителю DT с артикулом 1.13319. У данной детали есть аналоги с номерами: 113319, 042082, 2164195, 300434, 1479576, 1728165, 1499770. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник выжимной Скания P-G R T Серия K 432 (1479576) Diesel Technic на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.