|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113319
|Наименование
|Подшипник выжимной Scania P-/G-/R-/T-Series K 432 (1479576) Diesel Technic
|Вес [г]
|2362
|Гарантия
|2 года гарантии
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