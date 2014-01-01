Ид. № сцепления K 432-19/20/25/33/35, K 432-36/37/39/41 Диаметр [мм] 430 Число зубцов 24

Запчасть диск сцепления 1.13305 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13305. У данной детали есть аналоги с номерами: 113305, 0423107, 000056732, 1878056732, 1878003065, 082701000703. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 1.13305 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.