Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 400 Число зубцов 24

Запчасть диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Скания 3/4 серия/Автобус представлена по производителю DT с артикулом 113302. У данной детали есть аналоги с номерами: 113302, 042331, 1413177, 1390374, 1349349, 571296, 571291. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Скания 3/4 серия/Автобус на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.