Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 400 Число зубцов 22

Запчасть диск сцепления 400GVZ 41*45-24 представлена по производителю DT с артикулом 1.13301. У данной детали есть аналоги с номерами: 113301, 3400030110, 3400030200, 1862450031, 082701000861. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 400GVZ 41*45-24 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.