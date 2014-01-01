Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 430 Число зубцов 24

Запчасть диск сцепления 430*50*24 выс64 представлена по производителю DT с артикулом 1.13300. У данной детали есть аналоги с номерами: 000063231, 042089, 0690120KM, 082703003600, 10571255, 10571283, 10571292. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления 430*50*24 выс64, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.