|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113275
|Наименование
|Вилка сцепления Scania P-/G-/R-/T-Series EK 630/640; Scania 4-Series K 402-04, K 432-13/43 EK 300/31
|Вес [г]
|1956
|Гарантия
|2 года гарантии
|ширина в свету
|161
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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