|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113260
|Наименование
|Шланг сцепления Скания 4 серии 113260
|Вес [г]
|581
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|2950
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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