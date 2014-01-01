Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 113225 Наименование Блок кнопок стеклоподъемника Ман 4-серии Тга, левый Вес [г] 3112 Гарантия 2 года гарантии

Блок кнопок стеклоподъемников МАН ТГА ТГЛ ТГМ в водительскую дверь, левый. Применяется кнопка стеклоподъемника на MAN TGA, MAN TGL, MAN TGM. Производител: DT SPARE PARTS (Германия), Артикул: 113225. Дублкикаты и аналоги для кнопка стеклоподъемник Ман ТГА: 027316, 05085494, 113225, 200064, 2260526, 2260528, 81258067060. Блоки управления для Ман ТГА 4 серии представлены в большом ассортименте с быстрой доставкой по Алматы и Казахстану