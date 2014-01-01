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Блок кнопок стеклоподъемника Ман 4-серии Тга, левый артикул 113225 DT SPARE PARTS в Алматы

113225 DT SPARE PARTS Блок кнопок стеклоподъемника Ман 4-серии Тга, левый
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 113225
Наименование Блок кнопок стеклоподъемника Ман 4-серии Тга, левый
Вес [г] 3112
Гарантия 2 года гарантии
Блок кнопок стеклоподъемников МАН ТГА ТГЛ ТГМ в водительскую дверь, левый. Применяется кнопка стеклоподъемника на MAN TGA, MAN TGL, MAN TGM. Производител: DT SPARE PARTS (Германия), Артикул: 113225. Дублкикаты и аналоги для кнопка стеклоподъемник Ман ТГА: 027316, 05085494, 113225, 200064, 2260526, 2260528, 81258067060. Блоки управления для Ман ТГА 4 серии представлены в большом ассортименте с быстрой доставкой по Алматы и Казахстану

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Блок кнопок стеклоподъемника Ман 4-серии Тга, левый производителя DT SPARE PARTS с артикулом 113225 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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