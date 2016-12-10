|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113215
|Наименование
|Палец вилки штока ПГУ Вольво F10/12/16/FH12/16
|Вес [г]
|25
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|10
|Длина [мм]
|30
|Параметр
|A
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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