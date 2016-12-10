Наружный диаметр [мм] 10 Длина [мм] 30 Параметр A

Запчасть палец вилки штока ПГУ Вольво F 10/12/16/ФШ 12/16 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.13215. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить палец вилки штока ПГУ Вольво F 10/12/16/ФШ 12/16, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.