|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113169
|Наименование
|Подшипник, рычаг выключения сцепления
|Вес [г]
|125
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр 1 [мм]
|16
|Наружный диаметр 2 [мм]
|30
|Длина [мм]
|39
|Высота [мм]
|16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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