|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113168
|Наименование
|Подшипник вилки сцепления Скания 2/3-серии (1988-1996) 35x62x14
|Вес [г]
|148
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|35
|Наружный диаметр [мм]
|62
|Высота [мм]
|14
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Подшипник вилки сцепления Скания 2/3-серии (1988-1996) 35x62x14 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 113168 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита