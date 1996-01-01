Внутренний диаметр 35 Наружный диаметр [мм] 62 Высота [мм] 14

Запчасть подшипник вилки сцепления Скания 2/3-серии (1988-1996) 35x62x14 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.13168. У данной детали есть аналоги с номерами: 113168OEM, 355637, 6007. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник вилки сцепления Скания 2/3-серии (1988-1996) 35x62x14, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.