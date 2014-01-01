Внутренний диаметр 14 Наружный диаметр 1 [мм] 33,5 Наружный диаметр 2 [мм] 40 Высота [мм] 24

Запчасть ролик тормоз.колодки 1.13165 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13165. У данной детали есть аналоги с номерами: 113165, 113165, 041293, 1386452. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик тормоз.колодки 1.13165 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.