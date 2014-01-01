Внутренний диаметр 40 Наружный диаметр [мм] 44 Высота [мм] 20

Запчасть втулка вилки сцепления 1VNT представлена по производителю DT с артикулом 1.13162. У данной детали есть аналоги с номерами: 113162, 3389920103, 1386453. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка вилки сцепления 1VNT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.