|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113159
|Наименование
|Крышка картера сцепления Scania P-/G-/R-/T-Series (1771052) DT
|Вес [г]
|129
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|137
|Ширина [мм]
|111
|Высота [мм]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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