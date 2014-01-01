Длина [мм] 137 Ширина [мм] 111 Высота [мм] 12

Запчасть крышка картера сцепления Скания P-G R T Серия (1771052) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13159. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка картера сцепления Скания P-G R T Серия (1771052) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.