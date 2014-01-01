ширина в свету 110

Запчасть вилка сцепления в сборе Скания 1.13143 представлена по производителю DT с артикулом 1.13143. У данной детали есть аналоги с номерами: 113143, 1386450. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка сцепления в сборе Скания 1.13143 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.