|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113142
|Наименование
|Втулка выжимного подшипника Scania
|Вес [г]
|861
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|59,9
|Длина [мм]
|103,5
|Высота [мм]
|120
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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