Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 430

Запчасть Корзина сцепления Скания представлена по производителю DT с артикулом 113128. У данной детали есть аналоги с номерами: 171210, 3482000257, 1513718, 1522424. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.