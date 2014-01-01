Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 113095 Наименование Цилиндр ПГУ, R/T143;GPRT112 SU GR8 (Wabco:970 051 107 0) Scania 2/3 1.13095DT Вес [г] 2706 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть цилиндр ПГУ R/T143;GPRT112 SU GR8 (Wabco:970 051 107 0) Скания 2/3 1.13095DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13095. У данной детали есть аналоги с номерами: 113095, 1518242, 343362, 349773, 09051107, BK1300509AS, 80692. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр ПГУ R/T143;GPRT112 SU GR8 (Wabco:970 051 107 0) Скания 2/3 1.13095DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.