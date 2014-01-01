Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 113092 Наименование ПГУ сцепления 2- сер . Kongsberg

Запчасть пГУ сцепления 2-сер . Конгсберг представлена по производителю DT с артикулом 1.13092. У данной детали есть аналоги с номерами: 113092, 113092OEM, 23F055, 360720. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пГУ сцепления 2-сер . Конгсберг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.