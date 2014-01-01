Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 113090 Наименование Цилиндр ПГУ сцепления GR870/1;82/92/112/142 Вес [г] 2398 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть цилиндр ПГУ сцепления GR870/1;82/92/112/142 представлена по производителю DT с артикулом 1.13090. У данной детали есть аналоги с номерами: TT0702015, 113090, 622109AM, 113094, 622109AM, 360719, 345159. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр ПГУ сцепления GR870/1;82/92/112/142 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.