Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 113086 Наименование Цилиндр ПГУ 4-SERIJA,/ NEW Вес [г] 1754 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть цилиндр ПГУ 4-SERIJA NEW представлена по производителю DT с артикулом 1.13086. У данной детали есть аналоги с номерами: 113086, 1412317, 9740100010. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр ПГУ 4-SERIJA NEW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.