Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 113083 Наименование Штанга нажимная рабочего цилиндра сцепления, 1.13083 Вес [г] 96 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть штанга нажимная рабочего цилиндра сцепления 1.13083 представлена по производителю DT с артикулом 1.13083. У данной детали есть аналоги с номерами: 113083 Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия штанга нажимная рабочего цилиндра сцепления 1.13083 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.