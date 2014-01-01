Диаметр [мм] 45,5

Запчасть крышка бачка цилиндра сцепления Скания 1.13081 представлена по производителю DT с артикулом 113081. У данной детали есть аналоги с номерами: 113081, 1374295, 1455736. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка бачка цилиндра сцепления Скания 1.13081 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.