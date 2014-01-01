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Подшипник маховика 20*47*14 мм DAF Iveco MAN Mercedes Volvo Scania артикул 113067 DT SPARE PARTS в Алматы

113067 DT SPARE PARTS Подшипник маховика 20*47*14 мм DAF Iveco MAN Mercedes Volvo Scania
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 113067
Наименование Подшипник маховика 20*47*14 мм DAF Iveco MAN Mercedes Volvo Scania
Вес [г] 105
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 20
Наружный диаметр [мм] 47
Высота [мм] 14
Если вы хотите купить подшипник маховика 20*47*14 мм Даф Ивеко МАН Мерседес Вольво Скания, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 113067. У данной детали есть аналоги с номерами: 000625006204, 000625406204, 1103031, 110500247330, 110500247330626, 113067OEM, 1363775. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные подшипники с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник маховика 20*47*14 мм DAF Iveco MAN Mercedes Volvo Scania производителя DT SPARE PARTS с артикулом 113067 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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