Внутренний диаметр 60 Наружный диаметр [мм] 110 Высота [мм] 22

Запчасть подшипник подвесной(голый) 1.13065 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13065. У данной детали есть аналоги с номерами: 113065, 6212, AAS6212, 390063. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник подвесной(голый) 1.13065 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.