|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113064
|Наименование
|ролик вилки сцепления
|Вес [г]
|109
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр 1 [мм]
|16
|Наружный диаметр 2 [мм]
|30
|Длина [мм]
|34,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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