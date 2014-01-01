Наружный диаметр 1 [мм] 16 Наружный диаметр 2 [мм] 30 Длина [мм] 34,7

Запчасть ролик вилки сцепления представлена по производителю DT с артикулом 1.13064. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120514, 113064, 10048, 7220250100, 040474, 355708, 082903001350. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик вилки сцепления на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.