Внутренний диаметр 70 Наружный диаметр [мм] 100 Высота [мм] 13,5

Если вы хотите купить кольцо упорное сцепления Скания 3 серии с 4 зубчиками, просто позвоните нам! Применяется на Скания 2 серии, 82, 92, 112, 142, Скания 3 серии, 83, 93, 113, 143. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.13048. У данной детали есть аналоги с номерами: 362778 Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.