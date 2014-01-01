Диаметр [мм] 430 Число зубцов 22

Запчасть диск сцепления 430*45*22*выс64 GZO представлена по производителю DT с артикулом 1.13036. У данной детали есть аналоги с номерами: 113036, 042088, 113035, 143410V, 17A11634, 0690122KM, 3430007100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 430*45*22*выс64 GZO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.