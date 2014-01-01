Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 420

Запчасть ведомый диск сцепления Скания 2-3 Серия d420 (1861 680 037 304 382) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13021. У данной детали есть аналоги с номерами: 113021, 0280102KM, 3420046110, HV34250, 1861680037, 1862273131, 1878003238. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ведомый диск сцепления Скания 2-3 Серия d420 (1861 680 037 304 382) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.