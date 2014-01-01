Диаметр [мм] 430

Запчасть корзина сцепления 430ZGFK/MFZ Скания 113/142/143/94-144 1.13017 представлена по производителю DT с артикулом 1.13017. У данной детали есть аналоги с номерами: 113017, 042092, 001083039, 170910, 0690802KM, 1430253100, 1439207100. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления 430ZGFK/MFZ Скания 113/142/143/94-144 1.13017 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.